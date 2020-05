Polícia desmantela três grupos de marginais no Huambo

Três grupos de marginais, composto por 19 cidadãos, envolvidos em vários crimes, foram desmantelados no período de 22 de Março a 22 de Abril em cinco municípios, dos 11 que compõem a província do Huambo, em micros operações desenvolvidas pelas forças policiais nesta região.

Trata-se dos grupos de marginais denominados por “Os Kuahamas”, “Os Manequis” e “Os Severas”, que se dedicavam em acções de mão armada, posse ilegal de armas de fogo, vandalização dos bens públicos, roubo qualificados e homicídios nos municípios do Huambo, Caála, Cachiungo, Bailundo e Longonjo.

No acto da sua detenção foram apreendidos 13 armas de fogo do tipo pistolas, AKM, Caçadeira, cinco carregadores, 91 munições de vários calibres, duas viaturas e 17 motorizadas utilizadas para os assaltos por esticão nas principais artérias dos respectivos municípios.

A Policia Nacional apreendeu ainda, em posse dos marginais, três botijas de gás butano de 12 kg, dois computadores, cinco tabletes, duas ups, uma impressora, quatro televisores, uma rebarbadora, duas gramas de cannabis, vulgo liamba, e 11 plantas da mesma droga.

O porta-voz da delegação provincial do Ministério do Interior no Huambo, intendente Martinho Kavita Satito, informou ainda que no mesmo período foram detidos 133 cidadãos com idades compreendidos entre os 15 a 51 anos de idade.

Sublinhou que o desmantelamento dos grupos foi possível graças a colaboração da população, que partilhou as informações dentro do círculo de interacção com a polícia.

Disse que as micro-operações serão contínuos para o desmantelamento de grupos de malfeitores que têm estado a alterar a ordem e a tranquilidade públicas nas comunidades.

Acrescentou que a Polícia Nacional vai continua a reforçar o seu papel na sensibilização e desencorajamento da prática de actos que alteraram a ordem e tranquilidade pública.

Fonte: Angop