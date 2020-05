Pandemia já fez 260.546 mortes e 3,7 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia de Covid-19 já matou 260.546 pessoas e infectou mais de 3,7 milhões em todo o mundo desde Dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19h00 TMG de hoje, baseado em fontes oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19h00 TMG, 3.710.240 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados em 195 países e territórios desde o início da epidemia, em Dezembro passado, na província chinesa de Wuhan.

Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflecte apenas uma fracção do total real de infecções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 1.153.300 são hoje considerados curados.

Desde a contagem realizada às 19h00 TMG de terça-feira, 6.021 novos óbitos e 83.190 novos casos ocorreram em todo o mundo.

Os países com mais novos óbitos são os Estados Unidos, com 1.867 novas mortes, o Reino Unido (649) e o Brasil (600), que entra pela primeira vez nesta contagem.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de Fevereiro, são o país mais afectado em termos de número de mortes e de casos, com 71.982 mortes em 1.214.572 casos, embora 189.791 pessoas tenham sido declaradas curadas pelas organizações de saúde norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Reino Unido, com 30.076 mortes e 201.101 casos, a Itália, com 29.684 mortes (214.457 casos), a Espanha, com 25.857 mortes (220.325 casos) e a França, com 25.809 mortos (174.191 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que tem mais casos de mortes em comparação com a sua população, com 72 óbitos por cada 100.000 habitantes, seguida por Espanha (55), Itália (49), Reino Unido (44) e França (40).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 82.883 casos (dois novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes (zero novas) e 77.911 curas.

A Europa totalizava, às 19:00 TMG de hoje, 149.666 mortes em 1.625.953 casos, os Estados Unidos e o Canadá 76.261 mortes (1.277.948 casos), a América Latina e Caraíbas 15.478 mortes (285.887 casos), a Ásia 9.776 mortes (260.989 casos), o Médio Oriente 7.245 mortes (200.853 casos), África 1.996 mortes (50.413 casos) e a Oceânia 124 mortes (8.202 casos).

