MPLA analisa situação da covid-19 no país

O Secretariado do Bureau Político do MPLA analisou nesta quarta-feira, em Luanda, o Estado de Emergência e a situação da pandemia da covid-19 no país, em sessão orientada pela vice-presidente do partido, Luísa Damião.

Segundo o comunicado final, a reunião reiterou o apelo aos cidadãos para cumprirem rigorosamente com as regras de bio-segurança e as recomendações de confinamento e restrições sociais para a prevenção e combate a covid-19.

O documento, a que a Angop teve acesso, sublinha que na reunião extraordinária o Secretariado do Bureau Político do MPLA tomou conhecimento, através da equipa económica do Governo, do processo de implementação das medidas de estímulo para as empresas, as famílias e o sector informal da economia.

Nessa esteira, esse órgão do partido no poder em Angola encorajou o Executivo, liderado pelo Presidente João Lourenço, a prosseguir com os apoios preconizados, visando mitigar o impacto económico e financeiro da covid-19.

O comunicado refere que o Secretariado do Bureau Político constatou, com satisfação, que as medidas servirão para desanuviar a pressão sobre a tesouraria das empresas, assegurar o financiamento das micros, pequenas e médias empresas do sector produtivo.

Indica que as medidas servirão, igualmente, para o bem-estar das famílias, bem como salvaguardar o processo de manutenção e criação de postos de trabalho e garantir o apoio e solidariedade às famílias carenciadas.

Fonte: Lusa