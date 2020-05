Kid MC anuncia o lançamento do single promocional do álbum “Décimo Sexto Ano”

Kid MC, um dos maiores rappers da praça angolana, anunciou na sua página, na rede social Instagram, o lançamento de um single promocional, extraído do álbum “Décimo Sexto Ano”, com o respectivo vídeo.

“O single será lançado com vídeo clip nesta sexta feira dia 8 de Maio no canal do YouTube de Dj Caique”, escreveu Kid MC sem dizer o título da música.



“Grande parte das minhas orações têm sido direcionadas para a nossa Angola, mas desta vez decidi me envolver nas vestes de um líder tribal Africano para pedir a Nzambi que salve o Brasil das calamidades que infermam aquele país”, escreve o artista.



“A música estará disponível apenas nas plataformas digitais mais conhecidas”, disse Kid MC sem avançar quais.