João Lourenço reúne Conselho da República

O Presidente da República, João Lourenço, reúne quinta-feira (07) o Conselho da República, seu órgão de consulta, para uma abordagem à volta da covid-19.

A reunião terá lugar na Cidade Alta e deverá terminar com a divulgação de um comunicado, informa em nota a Secretaria para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa do Presidente da República.

Essa é a segunda vez que João Lourenço reúne os seus conselheiros para abordar a problemática do novo coronavírus, que já infectou 36 pessoas em Angola, desde Março.

A primeira reunião aconteceu a 25 de Março, antes de o Presidente angolano solicitar o parecer do Parlamento para decretar Estado de Emergência no país.

Angola observa esse período excepcional desde 27 de Março, para tentar conter a propagação da covid-19.

De lá para cá, o país já registou duas prorrogações, sendo que a última vigorará até às 23h59 do dia 10 de Maio.

Fazem parte do Conselho da República, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da república, líderes de partidos político com assento parlamentar e entidades convidadas.

