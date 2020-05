INAGBE esclarece situação dos estudantes no exterior

O director-geral do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE), Milton da Silva Chivela, afirmou, nesta quarta-feira, estarem em processamento os procedimentos bancários para o pagamento das bolsas de estudos dos estudantes angolanos no exterior.

Para melhor esclarecimento da situação, informou que será promovida na quinta-feira, dia 7, uma vídeo-conferência, via plataforma zoom, onde serão abordados vários aspectos relacionados com as bolsas de estudo.

De acordo com Milton da Silva Chivela, que falava à ANGOP sobre a situação dos bolseiros angolanos, regista-se, actualmente, um atraso de três meses no pagamento de subsídio de bolsa aos estudantes residentes em Cuba, Argélia, Marrocos, Tunísia e Namíbia.

Nos demais países, avança, o atraso é de dois meses.

Para a execução do pagamento de subsídios para o exterior, o INAGBE interage com os bancos comerciais BPC e BCI, afirmando que há comunicabilidade entre todos os participantes para regularizar os subsídios em atraso.

“O INAGBE reconhece que a situação financeira que os estudantes bolseiros estão a vivenciar não é fácil, pelo que existe consciência quanto ao impacto negativo que tem gerado na sua vida. Almejamos que a situação seja resolvida o quanto antes. Assim, apelamos a toda a comunidade estudantil no sentido de continuarem a trabalhar com o INAGBE para que, juntos, possamos resolver os problemas”, reforçou o responsável.

Adiantou que periodicamente, o INAGBE tem informado as Associações Estudantis e os encarregados de educação sobre os constrangimentos vividos e os avanços registados para minimizar o atraso no pagamento de subsídios.

No caso concreto de Cuba, disse, toda a informação tem sido partilhada com a Associação Nacional de Estudantes em Cuba.

O INAGBE financia os estudos de 2.563 estudantes bolseiros em 23 países, sendo que 50% destes estudantes se encontram em Cuba.

Fonte: Angop