FAF recebe 150 milhões de kwanzas da ZAP

A Federação Angolana de Futebol (FAF) recebe anualmente 150 milhões de kwanzas da operadora de televisão por satélite -ZAP, na qualidade de patrocinador oficial do Campeonato Nacional da primeira divisão “Girabola”.

Geralmente envolto em secretismo, o presidente da federação, Artur Almeida e Silva, afirmou que necessita de mais do que tais valores para suportar a época futebolística, pelo que tem sido difícil.

Em recentes declarações à Angop, em Luanda, referiu ter a situação se agravado após o acentuar da crise financeira nacional e mundial, na sequência da qual a Unitel e a Sonangol deixaram de patrocinar.

O presidente cessante explicou ser a classe empresarial a principal parceira, mas não esclareceu, concretamente, que valores seriam necessários, por época, para a gestão da federação.

Recordou que o seu elenco assumiu o pelouro em 2016 e que encontrou um passivo de cerca de USD 10 milhões.

Reconhece que a FAF tem ainda por pagar três meses de salários aos funcionários, dívidas com a segurança social, com o banco BPC e com a seguradora ENSA.

