Depois do sucesso de Damásio, vem ai o show da Yola Semedo

Depois do tremendo sucesso do “Live Solidário” com Matias Damásio em que foram arrecadados mais de 80 toneladas de bens da cesta básica, neste domingo a partir de sua casa, será a vez de Yola Semedo.

O show que se realiza no dia 10 de Maio a partir das 14:30 horas, com transmissão direta no Canal 1 da TPA, foi anunciado pela mesma na sua página do Instagram.

“Ola Família, a Solidariedade em tempo de quarentena deve ser exercitada ao máximo. Este domingo será a minha vez de fazer um show ao vivo a partir da minha casa e angariar donativos para quem mais precisa. É por isso que aceitei o convite da TPA” escreveu a Yola.

“Preparem os churrascos, melhor grife, aumentem o som que será pura emoção no canal 1 da nossa TPA, a partir das 14h30”, recomendou a diva.