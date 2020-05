Cidadã pediu ajuda a dois jovens para escapar a cerca sanitária e acabou violada, espancada e roubada

Uma cidadã, de 41 anos de idade, foi violada e espancada por dois indivíduos, na localidade de Zenza-do-Itombe, município de Cambambe, província do Cuanza Norte.

De acordo com a Polícia Nacional, em nota envia à ANGOP, trata-se de uma comerciante que regressava da cidade de Luanda com destino ao município do Wako Kungo (Cuabza Sul) que solicitou o auxílio de dois jovens da localidade de Maria Teresa (Luanda) para escapar dos agentes no posto de fiscalização policial do Zenza-do-Itombe, no ambito das restrições impostas pelo decreto do Estado de Emergência.

A corporação avança ainda que já estão detidos os supostos autores do crime e foram recuperados 535 mil Kwanzas e um telemóvel da vítima.

A corporação esclarece que tornou-se prática de muitos cidadãos a utilização de caminhos terciários para fugir da acção fiscalizadora da polícia no destacamento do Zenza- do- Itombe.

Para quem sai de Luanda em direcção as províncias do norte, leste e sul do país a forma encontrada é o desembarque na localidade da Maria Teresa, na fronteira entre Luanda e Cuanza Norte, transpondo a cerca pelo mato e a retoma da viagem na localidade de Zenza-do-Itombe, município de Cambambe (Cuanza Norte).

Fonte: Angop