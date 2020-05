Angola recebe quarto lote de gado do Tchad

O Ministério da agricultura e Pescas recebeu nesta quarta-feira 850 cabeças de gado proveniente da Republica do Tchad, no quadro do programa de repovoamento do planalto de Camabatela, na província do Cuanza Norte.

Com a recepção deste lote, totalizam-se quatro mil e 351 cabeças de gado.

O primeiro lote, num total de mil e 167, chegou ao país no dia 15 de Março, o segundo a 28 do mesmo mês e o terceiro a 19 de Abril, com as mesmas quantidades (mil e 167 cabeças).

No âmbito dos acordos existentes, o Tchad vai disponibilizar um total de 75 mil cabeças de gado, nos próximos oito anos.

Fonte: Angop