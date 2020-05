Ugandeses doam 6 milhões de dólares ao governo para o combate à covid-19

A população do Uganda doou cerca de 6 milhões de dólares para ajudar o governo a financiar a aquisição de carros e suprimentos médicos para o combate ao coronavírus, noticiou a BBC.

Consciente do fraco sistema de saúde que tem, o Uganda aposta na prevenção da propagação da pandemia, aproveitando as lições aprendidas ao conter surtos como o Ébola, os ugandeses não estão a poupar esforços para ajudar o seu governo na luta contra o covid-19.

“Doaram ao governo mais de 50 carros e ambulâncias 4×4, que as autoridades agora pretendem expandir para uma frota de emergência de 1.300 veículos, espalhados por todo o país” escreve a BBC.

A Covid-19 não ameaça apenas a saúde das pessoas, mas também segurança alimentar das pessoas devido ao bloqueio nacional e a escassez de suprimentos básicos levou os ugandeses comuns a começar a doar alimentos.

Os esforços para fornecer alimentos foram elogiados pelo Presidente Yoweri Museveni, que incentivou doações de dinheiro, veículos e equipamentos médicos, como roupas de proteção necessárias para médicos e enfermeiros.

À medida que o dinheiro doado aumenta, os fundos extras serão usados ​​para comprar mais veículos.

No dia 29 de Abril, o presidente do Uganda, doou igualmente 50% do seu salário. Fontes locais indicam que Yoweri Museveni tem um salário de 950 dólares. Durante um evento público, pediu a sua mulher, que segundo ele administra o seu salário, para fazer entrega do cheque.