Terminais do Porto do Lobito terão concessionários internacionais

O Ministério dos Transportes está a preparar as condições para as concessões dos terminais de carga geral, de contentores e de mineiro do Porto do Lobito, na província de Benguela, a empresas internacionais, soube hoje, segunda-feira, a Angop.

Falando durante a tomada de posse do novo Conselho de Administração do referido porto, o ministro dos Transportes, Ricardo D’Abreu afirmou que, para o efeito, serão contactadas entidades internacionais de referência, por via de concurso.

O governante defende que a Empresa Portuária do Lobito deve funcionar com a figura de “Porto Senhorio”, uma experiência que já passou pelo Porto de Luanda.

Para ele, a empresa tem de estar alinhada com as boas práticas de empresas internacionais, referindo-se ao bom uso dos recursos públicos.

Sublinhou, no entanto, que o Porto do Lobito tem grandes desafios pela frente, tais como a sua restruturação, que passa pela actualização tanto do seu Plano de Ordenamento como do Director.

O titular dos Transportes aproveitou a ocasião para apelar ao Conselho de Administração que trabalhe com todos os seus colaboradores, de modo a tornar a empresa mais capaz, forte e com mais movimento do ponto de vista local e internacional, para conseguir uma maior arrecadação de receitas.

Por seu turno, o novo PCA do Porto, Celso Rodrigues de Lemos Rosas, agradeceu a recepção dos trabalhadores e garantiu o emprenho de todos para que se consiga atingir tal desiderato.

O Porto do Lobito existe desde 1928, tendo beneficiado de um projecto de ampliação iniciado em 2008, onde foram construídas importantes infra-estruturas no âmbito do Corredor do Lobito

Fonte: Angop