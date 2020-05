Secretário de Estado destaca papel das parteiras

O Secretário de Estado da saúde para área hospitalar, Leonardo Europeu, destacou hoje (terça-feira), em Luanda, o papel que as parteiras desempenham no sector, aproveitando Dia Internacional da Parteira, que se assinala hoje, instituído pela Organização Mundial de Saúde em 1991.

Leonardo Europeu lembrou que este grupo de profissionais tem definido em grande parte o combate a mortalidade materno/infantil.

“É um grupo vasto e dentro dos cuidados temos a destacar as funções que desempenham para a redução da mortalidade e garantia do parto seguro. Parabéns à todas as parteiras e que continuem a fazer o seu trabalho”, referiu.

O Secretario de Estado reforçou a necessidade de continuarem a trabalhar com zelo e dedicação.

Durante a abertura da formação dos profissionais de enfermagem especializados no hospital do Prenda, Leonardo Europeu reconheceu ainda a nobre missão destas profissionais, realçando a importância do trabalho das parteiras na melhoria da qualidade dos cuidados oferecidos às mulheres.

Segundo Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), a prevenção das mortes, a incapacidade materna e neo-natais, bem como a capacitação das mulheres para fazerem escolhas saudáveis, é fundamental para atingir os objectivos de desenvolvimento sustentável até 2030.

Fonte: Angop