São Tomé e Príncipe com mais um morto e 13 novas infeções

São Tomé e Príncipe registou hoje mais um morto e 13 novos infetados por covid-19, elevando para quatro o número de óbitos no país devido ao novo coronavírus, disse o ministro da Saúde são-tomense, Edgar Neves.

Segundo Edgar Neves, nas últimas 24 horas, foram realizados 35 testes rápidos, dos quais 22 foram negativos e 13 positivos.

“Lamentamos, mas houve mais um óbito”, diss o ministro da Saúde, referindo tratar-se de um homem.

Estas estatísticas elevam para quatro o número de óbitos e 187 infetados por covid-19 em São Tomé e Príncipe.

O ministro da Saúde reconheceu que existem crianças entre os pacientes com a doença no país e disse que todas as pessoas com testes positivos se encontram no seio familiar, estando apenas a ser acompanhados por se tratar de pacientes assintomáticos.

“Aqui, como noutras paragens do mundo, é o acompanhamento constante, tomando as medidas todas de redução da contaminação”, disse Edgar Neves.

São Tomé e Príncipe inicia na quinta-feira o confinamento geral obrigatório em todo o território nacional, que foi decretado pelo Governo para travar a propagação da pandemia de covid-19.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.844 nas últimas horas, com mais de 47 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (475 casos e dois mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (315 e uma morte), Cabo Verde (186 e duas mortes), São Tomé e Príncipe (187 casos e quatro mortos), Moçambique (81), e Angola (36 infetados e dois mortos).

A nível global, a pandemia já provocou mais de 251 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro, na cidade chinesa de Wuhan.

