Polícia suspende comandante de esquadra e cinco agentes

O comandante provincial da Polícia Nacional (PN) da Huíla, comissário Divaldo Martins, suspendeu o comandante e cinco agentes da 5ª Esquadra da Comando Municipal do Lubango para apurar as circunstâncias da morte de um cidadão, ocorrida em Abril, deste ano.

Segundo uma nota da corporação, enviada hoje, segunda-feira, à Angop, a morte do cidadão de 38 anos de idade ocorreu após ter sido detido, no período da noite, por efectivos da Polícia Nacional e colocado no interior de um carro patrulha, de onde presumivelmente se terá projectado para o exterior da viatura.

Em consequência da queda, a vítima sofreu ferimentos graves tendo sido ainda transportado para o Hospital Central do Lubango, onde acabou por falecer.

Devido a tal situação, o comandante provincial da Polícia Nacional da Huíla mandou instaurar um inquérito para se apurar as circunstâncias do incidente, envolvendo efectivos da 5ª Esquadra do Comando Municipal da PN do Lubango.

Já a Delegação Provincial do Ministério do Interior da Huila lamentou o sucedido e prometeu apurar e responsabilizar, caso haja, os infractores, sendo que o resultado do inquérito deve ser anunciado nos próximos dias.

Fonte: Angop