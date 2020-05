Huíla recebeu mais dois laboratórios de micro-biologia para testes da covid-19

A província da Huíla recebeu mais dois laboratórios de micro-biologia “gene expert”, equipamentos usados para o diagnóstico de tuberculose resistente , mas programados para diagnosticar a covid-19.

De acordo com a directora do Gabinete Provincial da Saúde, Luciana Guimarães, que falava à ANGOP, são aparelhos que podem fazer o doseamento da carga viral da covid-19 .

Para além do Hospital Central do Lubango, segundo a gestora, contam igualmente com a tecnologia o Sanatório e os hospitais municipais da Matala e de Caluquembe, a 180 quilómetros a leste e 193 quilíometros norte, respectivamente.

A médica informou que os aparelhos estão a ser programados e os cartuchos para o diagnóstico da covid virão de Luanda.

Actualmente só Luanda faz o diagnóstico da covid-19 em Angola, estando para breve o mesmo procedimento em Benguela e depois na Huíla.

Fonte: Angop