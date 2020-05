Curoca necessita mais de 400 toneladas de bens alimentares

Quatrocentos e 77 toneladas de bens alimentares são necessários para acudir à população nas zonas rurais do Curoca (Cunene), num período de sete meses, disse hoje (terça-feira), na circunscrição, o administrador local, Mambi dos Santos.

O administrador do Curoca referiu que as quantidades são para distribuir de forma faseada à população devido as fracas chuvas que se abateram este ano na região.

Por essa razão, haverá pouca colheita na presente campanha agrícola, e o cenário de fome vislumbra-se, daí a necessidade dessas quantidades de bens alimentares para acudir à população.

Por seu turno, o director provincial da Agricultura no Cunene, Pedro Tibério, referiu que a escassez de chuvas, que se regista no município do Curoca, poderá comprometer a presente campanha agrícola 2019/2020.

Com uma extensão de 7.998 quilómetros quadrados, Curoca tem duas comunas, 25 aldeias e uma população em 41 mil e 989 habitantes, que se dedica, principalmente, à agro-pecuária.

Lembrar que a província do Cunene viveu, de Outubro de 2018 a Outubro de 2019, uma seca severa que afectou 880 mil e 172 pessoas e um milhão de cabeças de gado e causou a morte de 30 mil animais, entre bovinos, caprinos e suínos.

A seca no Cunene é um fenómeno cíclico, que remonta a 1995 e a cada cinco anos vai ressurgindo com intervalos de períodos de cheias.

