Angola e China abordam cooperação bilateral

O Presidente da República, João Lourenço, abordou, esta terça-feira, em Luanda, a cooperação com a China, durante uma audiência que concedeu ao embaixador daquele país em Angola, Gong Tao.

Acreditado em Abril de 2019, o diplomata chinês não prestou declarações à imprensa no final do encontro de aproximadamente 30 minutos com o Chefe de Estado angolano.

Angola é um dos principais parceiros comerciais da China em África.

Os dois países cooperam nos domínios comerciais, económico, político e diplomático, tendo como sectores preferenciais agricultura, pescas, transportes, telecomunicações, saúde e ensino.

