Wall Street segue em alta acompanhando subida do preço do petróleo

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta no início da sessão, acompanhando a subida do preço do petróleo, numa altura de reabertura gradual da economia.

Às 14:50, o índice Dow Jones subia 1,27% para 24.044,12 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,49% para 8.838,61 pontos.

O índice alargado S&P 500, que representa as 500 maiores empresas de Wall Street, registava uma subida de 1,34% para 2.880,80 pontos.

O preço do petróleo do Texas (WTI) iniciou a sessão a subir 12,95% para 23,03 dólares por barril, uma recuperação que ocorre numa altura em que se verifica uma progressiva normalização da economia, com um abrandamento das medidas de contenção da pandemia de covid-19, o que leva a um aumento da procura.

Hoje foi também anunciado que o défice comercial norte-americano subiu 11,6% em março, sob o efeito de um declínio das exportações, uma consequência da pandemia, que travou a atividade nos Estados Unidos.

A bolsa nova-iorquina encerrou a sessão de segunda-feira em alta, com os investidores mais confiantes quanto à reabertura progressiva da economia em vários estados norte-americanos. O Dow Jones avançou 0,11% e o Nasdaq subiu 1,23%.

Fonte: Lusa