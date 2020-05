Sete cantores angolanos incluídos na “Africa Now”

Duas semanas após a Apple ter anunciado a expansão dos serviços para 20 países, incluindo Angola e Moçambique, 7 cantores angolanos foram incluídos na “Africa Now” playlist.

“Africa Now” é uma lista composta por 80 músicas dos maiores cantores do continente que estão [no momento] no top e inclui vários estilos de músicas.

A lista é actualizada semanalmente e a última actualização foi feita nesta sexta-feira.

Os cantores angolanos incluídos na lista desta semana são, por ordem de aparição: