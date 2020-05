Pogba se mantém em forma enquanto espera para poder voltar a jogar

O médio francês Paul Pogba, do Manchester United, que não joga desde final de dezembro por causa de uma lesão, garantiu neste domingo (3) que vem se mantendo em forma e que não acredita que o confinamento imposto pelas autoridades britânicas para frear a propagação do coronavírus adiará novamente seu retorno aos campos.

“Eu tenho uma pequena sala para fazer exercício dentro de casa”, explicou Pogba ao site do United.

“Posso fazer alguns treinos, um pouco de corrida, um pouco de bicicleta, posso ir lá fora e trabalhar com a bola. Faço tudo isso para me manter ocupado e continuar em forma”, declarou o campeão mundial com a França em 2018.

Pogba, de 27 anos, só disputou oito jogos nesta temporada com o Manchester United. Sua última aparição em campo foi em 26 de dezembro, quando lesionou o tornozelo, operado em janeiro.

O médio tinha a intenção de voltar a jogar em março, mas o Campeonato Inglês foi suspenso devido à pandemia do coronavírus.

A competição está agendada para reiniciar em 8 de junho, à espera do aval das autoridades britânicas.

“Temos que seguir motivados, não temos escolha, não sabemos quanto tempo vai durar este período (sem futebol), mas sempre tenho objetivos na cabeça e um dia esta pandemia acabará”, afirmou Pogba.

“Quando voltarmos a jogar, temos que estar preparados. No que me toca, faz tempo que não jogo, quero simplesmente voltar aos campo”, concluiu.

Fonte: AFP