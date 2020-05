Magistério Primário do Sumbe em risco de desmoronamento

A Escola do Magistério Primário do Sumbe, na província do Cuanza Sul, pode desmoronar devido ao estado de degradação, avançou hoje (segunda-feira) uma fonte do estabelecimento de ensino.

O facto consta de um relatório entregue ao Gabinete Provincial de Infra-estruturas e Serviços Técnicos do Cuanza Sul, que orientou a evacuação de todo material existente.

Em declarações à Angop a directora da Escola, Isabel Domingos, disse 420 alunos deixam de ter aulas neste estabelecimento, erguido em 1950.

Frisou que a situação data de 2009 quando foi solicitada ao Ministério da Educação a requalificação do edifício e, em 2014, uma equipa fez uma avaliação sem contudo apresentar uma solução.

Avançou que já foi informada de que o edifício deverá ser demolido para a construção um novo.

Para este ano lectivo foram criadas 210 vagas distribuídos para a formação do ensino primário, primeiro ciclo na especialidade de Bioquímica, Geografia/História, Língua Portuguesa, Inglês, Matemática e Física.

A escola já formou mais de cinco mil professores e conta com 14 salas de aula, seis laboratórios, uma biblioteca, uma quadra polidesportiva, empregando 77 docentes e mil e 300 alunos da 10ª a 13ª classe.

Fonte: Angop