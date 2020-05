Governo são-tomense anuncia 161 novos casos

O primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, anunciou neste domingo, 161 casos de infeção por covid-19 no país.

“Num total de 213 amostras enviadas para o Gana, nós tivemos 161 positivos e 52 negativos”, disse o chefe do governo, sublinhando que 26 desses infetados encontram-se entre os passageiros de viajaram esta semana para a ilha do Príncipe no voo da STP Airways e colocados em quarentena.

O primeiro-ministro fez o anúncio no final de uma reunião do Comité de Crise, reunido hoje para analisar a situação, já considerada de “muito grave e muito séria” por Jorge Bom Jesus.

Fonte: Lusa