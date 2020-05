Especialistas debatem hoje online estado da Língua Portuguesa

O estado actual da língua portuguesa no mundo, em particular em Angola, estará em abordagem a partir hoje segunda-feira, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se comemora a 5 de maio.

Segundo uma nota do Ministério da Educação a que a ANGOP teve acesso, com apresentação online, os participantes, em 6 painéis, vão também abordar a evolução e a expansão, o seu impacto no contexto de língua em contacto e propor acções para a consolidação da política linguística do país.

Espera-se, com a realização do evento, incentivar à criação de políticas que tornem o ensino da língua portuguesa cada vez mais eficiente e integrador, incentivo ao reforço das políticas de língua, através do desenvolvimento de projectos, elevação da consciência sobre as políticas de língua, incentivo para a aposta na especialização de técnicos nos vários domínios da língua portuguesa.

A organização espera ainda pela disponibilização de uma publicação, em formato físico e digital, da publicação das intervenções e o reconhecimento da língua portuguesa como ciência auxiliar.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi proclamado a 25 de Novembro de 2019, pela UNESCO, durante a realização da 40° Sessão da conferência Geral como dia Mundial.

A Língua Portuguesa é língua oficial em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e na região administrativa de Macau.

É também uma das línguas oficiais da União Africana (UA), da União Europeia (UE) e de várias outras organizações regionais no continente Africano.

Fonte: Angop