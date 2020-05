De Bruyne acredita que Premier League voltará “o quanto antes”

O médio Kevin De Bruyne, do Manchester City, acredita que, “devido aos importantes desafios económicos”, o Campeonato Inglês “voltará o quanto antes”, em entrevista publicada neste domingo (3) pelo jornal belga “Het Laatste Nieuws”.

“Meu sentimento é que talvez possamos treinar novamente em duas semanas. O governo vai reiniciar o futebol o quanto antes para dar algo às pessoas. Acredito que esta temporada será concluída”, completou o jogador belga.

“O aspecto económico é importante demais na Premier League. Se a temporada não terminar, haverá grandes problemas”, continuou.

As diferentes partes envolvidas se reuniram na sexta-feira (1º) para debater a maneira de concluir a temporada. De acordo com informações, alguns clubes querem suspender a temporada, enquanto outros pretendem disputar os últimos 92 jogos que faltam para a conclusão da Premier League.

De Bruyne também se mostrou otimista sobre a participação do Manchester City na próxima Liga dos Campeões, depois do clube ser suspenso pela Uefa por duas temporadas fora das competições europeias por descumprir as normas do fair-play financeiro.

“O clube nos disse que irá apresentar um recurso e que tinha quase certeza que seria aceite. Vamos ver o que vai acontecer, mas tenho confiança no meu clube. Quando souber mais, falarei. Dois anos sem jogar a nível europeu é longo, um ano eu poderia assumir”, analisou o jogador.

Na mesma entrevista, De Bruyne se alegrou com a notícia da provável renovação de contrato do técnico Roberto Martínez com a seleção belga até 2022.

“Temos um projeto e está longe de ter acabado. Parar agora seria estranho, me parece lógico que renove”, declarou.

Fonte: AFP