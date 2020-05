Covid-19: Angola sem casos positivos nas últimas 48 horas

Angola sem novos casos de contaminação por covid-19, nas últimas 48 horas, informou hoje ( segunda-feira) o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

De acordo com Franco Mufinda, que falava no habitual ponto de actualização da covid-19 em Angola, a estatística dos casos mantém em 35 positivos, com dois óbitos, 11 recuperados e 22 activos e estáveis

No capítulo das amostras, apontou, o laboratório nacional processou 3958, sendo 35 positivos, 3070 negativas e 853 em processamento.

Na quarentena institucional, indicou, Angola controla 944 pessoas e 413 suspeitos.

O secretário de Estado fez saber ainda que os membros da Comissão Interministerial de Combate à Covid, num conjunto de 140, onde se incluem ministros de Estado, ministros e secretários de Estado foram destados sobre a pandemia e os resultados são negativos.