Cabo Verde com mais 10 casos positivos na Praia e quatro recuperados na Boa Vista

As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram hoje mais 10 casos de infeção pelo novo coronavírus na cidade da Praia e mais quatro doentes considerados recuperados na ilha da Boa Vista, num total de 175 casos acumulados no país.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que o Laboratório de Virologia analisou 75 amostras e 10 deram resultado positivo, todos na cidade da Praia, o foco principal da doença no arquipélago, com um total de 113.

Os 65 testes negativos são na Praia (44), Santa Catarina de Santiago (03) e São Nicolau (02).

Os outros 16 são na ilha da Boa Vista, sendo seis de seguimento de casos que já tinham dado positivo, com quatro deles a terem alta hospitalar.

Com a atualização, o país passa a registar 175 casos acumulados da doença, dois óbitos e agora 37 recuperados, sendo 34 na ilha da Boa Vista.

Com mais esses 10 casos na Praia, a ilha de Santiago passa a registar um total de 116 doentes diagnosticados, um recuperado e um óbito.

Os restantes casos são nas ilhas da Boa Vista (56), que também tem um óbito, e São Vicente, com três e casos positivos e dois considerados recuperados.

Do total de casos em Cabo Verde desde 19 de março, dois doentes viajaram para os seus países, fazendo com que o país tenha 138 casos ativos e em isolamento hospitalar.

As ilhas de Santiago e da Boa Vista entraram domingo no terceiro período de estado de emergência em Cabo Verde, em vigor até ao final do dia 14 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa