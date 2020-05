Mais de 57.000 precisam de ajuda alimentar devido a chuvas no leste da RDCongo – ONU

Mais de 57.000 pessoas precisam de ajuda alimentar de emergência devido ao desastre causado por chuvas fortes que caíram durante duas semanas na região de Uvira, no leste da República Democrática do Congo, indicou hoje a ONU.

Pelo menos 43 pessoas morreram e perto de 200 ficaram feridas, refere um comunicado do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) das Nações Unidas, adiantando que “mais de 12.500 pessoas (80% são mulheres e crianças) agrupados em 29 locais (…) precisam de água potável, latrinas e chuveiros de emergência, iluminação, cobertores, alimentos e assistência médica”.

No ponto de situação, a ONU refere que as “chuvas torrenciais (…) causaram o transbordamento do lago Tanganyika e dos três rios que passam na cidade de Uvira e seus arredores”.

Mais de 5.500 habitações ficaram destruídas e pelo menos 70.000 pessoas ficaram sem abrigo. Os estragos em dezenas de infraestruturas, nomeadamente na rede de distribuição de água, afetaram perto de 280.000 pessoas.

Segundo o OCHA, os estragos nas estradas e pontes dificultam significativamente o acesso e o tráfego dentro de Uvira e entre esta cidade e outras localidades como Bukavu, afetando “a capacidade operacional” das organizações humanitárias.

“Apesar destas restrições, os atores humanitários e estatais têm estado a trabalhar desde a semana passada para abrir o acesso e distribuir os primeiros socorros aos mais vulneráveis”, adianta o gabinete da ONU, referindo que as restrições ligadas à pandemia da covid-19 também dificultam as operações de ajuda de emergência.

O OCHA dá ainda conta de pelo menos 10 centros de saúde inundados e fora de serviço e de 17 em 22 gabinetes de saúde afetados, assim como de 44 escolas danificadas e de mais de 7.600 crianças sem aulas.

Indica igualmente que “movimentos de descontentamento entre as populações afetadas têm ocasionado a interrupção da ajuda em curso”.

Uvira é uma das três principais cidades do Kivu do Sul, juntamente com Baraka e Bukavu, a capital da província.

Esta província, uma das 26 do país, conta com cerca de seis milhões de pessoas, entre os 86 milhões da República Democrática do Congo.