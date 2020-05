Covid-19: Odebrecht doa 500 litros de álcool gel

Quinhentos litros de álcool gel foram entregues sábado à Comissão Provincial de Saúde Pública de Benguela, pela empresa Odebrecht engenharia e construção civil.

O responsável dos escritórios da referida empresa, Jaime Kapitia, salientou que a intenção é ajudar prevenir a propagação da pandemia, sobretudo nas comunidades locais.

Realçou que, numa fase como esta, todas instituições devem apoiar o governo no sentido de evitar que esta doença traga o infortúnio às famílias angolanas.

Em nome representação do coordenador da referida comissão provincial, Leonor Fundanga, igualmente directora do Gabinete Provincial da Acção Social, Família e Igualdade no Género, agradeceu o gesto e disse que todas as pessoas e entidades de bem devem ajudar no combate à pandemia.

Fonte: Angop