Deputada da UNITA que furou a cerca sanitária, cumpre quarentena no Bié

Uma deputada da UNITA, em desobediência ao Estado de Emergência e a interdição das deslocações interprovinciais, furou a cerca sanitária, saiu de Luanda e foi até ao Bié onde foi em quarentena domiciliar.

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, o subcomissário Waldemar José, trata-se de Maria Luísa de Andrade deputada do grupo parlamentar da UNITA que tomou posse no dia 15 de maio de 2018 em substituição definitiva por morte do deputado Almerindo Jaka Jamba.

Passando pelo, Kwanza Norte, Kwanza Sul e Huambo, Maria Luísa Andrade acompanhada de duas crianças, chegou ao Bié, seu ponto de destino, onde foi posta em quarentena domiciliar por 30 dias.

Segundo o governante, foi também detida a secretária provincial da UNITA no Huambo, Cristã Cindi Okuta, quando esta tentava deslocar-se à província da Huíla. Ao tentar forçar a passagem, rompeu e danificou alguns cones mas acabou por ser detida, disse Waldemar José.

Também na província da Huíla, foram detidos 13 pessoas por realização de um culto religioso dentro de uma residência. Deste grupo faz parte o pastor da Igreja Pentecostal Amor Divino, Manuel Vitorino.

Em Malanje, um cidadão, Rivaldo Nascimento, atropelou um agente da polícia causando-lhe ferimentos graves. Segundo Waldemar José, o referido agente sofreu fraturas nos dois membros superiores e numa das pernas.

Ainda em Malanje, foram detidas 75 pessoas num convívio a consumirem bebidas alcoólicas, pinchos e churrascos.

Em Luanda, no Prenda, no Bar do Melão, foram detidas 15 após tentarem insurgir-se contra os agentes da ordem pública e por não acatarem as ordens para abandonarem o local.