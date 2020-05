Angola regista mais 5 casos, 4 são de transmissão local

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucua, disse hoje que nas últimas 24 horas foram registados 5 novos casos positivos de contaminação com o novo coronavírus, dos quais 4 são de transmissão local e 1 é importado.

O caso importado, segundo a governante que falava na habitual conferência de imprensa que serviu para actualizar os dados sobre a covid-19 no país, trata-se de um homem de 36 anos, da Guiné-Conacri, comerciante e residente no bairro Hoji ya Henda, em Luanda, que chegou ao país vindo de Portugal no dia 18 de março, não cumpriu a quarentena e não forneceu os dados corretos.

O doente foi encaminhado para o centro de tratamento de referência e 25 dos seus contactos diretos foram transferidos para centros de quarentena institucional, para acompanhamento e rastreio.

Os 4 casos de contaminação local, são familiares direto do caso número 26 que chegou ao país no dia 18 de março, igualmente vindo de Portugal.

Segundo a ministra trata-se de duas mulheres, uma 42 de anos e outra de 34 anos e duas crianças um de 4 anos e outro de 1 ano de idade, filhos do caso número 26.

Dos 9 contactos diretos do caso número 26, 7 testaram positivo e 2 tiveram resultado negativo, sendo duas crianças de 7 anos e 6 meses.

Com os 5 casos de hoje, Angola passa a somar 35 casos positivos, dos quais 22 são ativos, 11 curados e 2 mortes.

Encontram-se em quarentena institucional 908 pessoas, 412 casos suspeitos estão a ser investigados e 957 contactos estão “em seguimento”.

Entre os passageiros provenientes de Lisboa, nos dias 17 e 18 de março, foram recolhidas 1018 amostras, tendo sido processadas 443 amostras das quais 442 negativas.