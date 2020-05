Norberto de Castro anuncia candidatura na FAF

O antigo vice-presidente para o futebol jovem da Federação Angolana de Futebol (FAF), Norberto de Castro, anunciou nesta quinta-feira, em Luanda, a sua candidatura à presidência da instituição, cujo pleito está marcado para Junho próximo.

Demissionário meses depois da tomada de posse do actual elenco, em 2016, liderado por Artur Almeida e Silva, o proprietário do complexo desportivo e escolar Norberto de Castro disse que a sua decisão resulta do apoio de vários clubes e associações.

O responsável, que falava à Rádio 5, apresenta-se como homem do futebol disposto a trabalhar para todos os fazedores da modalidade, sem distinção de categorias.

Trata-se da segunda candidatura assumida para o cadeirão máximo da federação, depois do cessante Artur Almeida e Silva tê-lo feito recentemente.

O antigo membro da FAF, Nando Jordão, também é dado como concorrente, apesar de não ter se pronunciado ainda publicamente.

Fonte: Angop