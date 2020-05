Jada confessa que após 23 anos de casamento, não conhece “nem um pouco o Will Smith”

A Jada Pinkett Smith, esposa do famoso americano ator Will Smith, confessou que após 23 anos de casamento, ela “não conhece nem um pouco” o seu marido.

Segundo ela, a idéia de Will Smith e o actual Will Smith são duas coisas completamente diferentes. E confessa que após 23 anos de casamento, ela ainda está a tentar reconciliar um com outro.

Durante o episódio desta samana do programa ‘Red Table Talk’, Jada disse que a pandemia e a quarentena estão a proporcionar momentos de reflexão. Parte disso, é que ela percebeu que está a trabalhar nas suas ideais de Will Smith para chegar à pessoa real sob tudo isso.

‘Red Table Talk’ é um talk show de televisão na internet, apresentado por Jada Pinkett Smith, sua filha Willow Smith e a mãe Adrienne Banfield-Norris,

O show foi lançado em 7 de maio de 2018 no Facebook Watch.