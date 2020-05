Inteligência americana diz que o coronavírus não foi feito pelo homem ou geneticamente modificado

Os serviços de inteligência dos EUA concluíram que o coronavírus “não foi feito pelo homem ou geneticamente modificado”, mas avançam que as investigações sobre a origem do surto vão continuar, noticiou à imprensa internacional.

De acordo com a CBSNews que cita um comunicado do gabinete do director dos serviços interno de segurança dos EUA, “o coletivo dos serviços de inteligência dos Estados Unidos concorda com o amplo consenso científico de que o novo coronavírus não foi feito pelo homem ou geneticamente modificado”.

Segundo a mesma fonte, os serviços de inteligência americana “continuarão a investigar rigorosamente as informações e informações emergentes para determinar se o surto começou através do contato com animais infectados ou se foi o resultado de um acidente em um laboratório em Wuhan”.

“Os serviços de inteligência dos EUA estão a investigar, mas não descobriram evidências concretas para substanciar, a teoria de que o coronavírus escapou de um laboratório chinês. A possibilidade de o vírus ser bioengenharia, em vez de derivar naturalmente, foi descartada por cientistas e funcionários do governo americano”, escreve a CBSNews.

Recentemente, o presidente Trump e o secretário de Estado Mike Pompeo, acusaram Pequim de ter ocultado dados iniciais sobre a transmissão do vírus na China, algo que, segundo eles, impediu uma resposta global eficaz.