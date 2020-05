Guiné-Bissau com 257 casos positivos

O Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau aumentou hoje para 257 o número de casos infetados com covid-19 no país.

“O Laboratório Nacional de Saúde analisou 94 amostras. Das 94 amostras, 52 deram positivo, 30 deram negativo e 12 foram inconclusivas”, afirmou o porta-voz do Centro de Operações de Emergência de Saúde, Tumane Baldé.

O médico guineense falava na conferência diária sobre a evolução do novo coronavírus no país.

“Sendo assim, na Guiné-Bissau temos 257 casos positivos, 19 recuperados e um morto”, salientou.

O número de infeções na Guiné-Bissau mais que duplicaram depois de ter sido detetada a covid-19 num alto funcionário do Ministério do Interior, que acabou por morrer.

Na terça-feira, o ministro da Saúde do país anunciou que o primeiro-ministro guineense tinha testado positivo para a covid-19, assim como vários membros do Governo.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou, pela segunda vez, o estado de emergência no país até 11 de maio.

No âmbito do combate à pandemia, as autoridades guineenses encerraram também as fronteiras, serviços não essenciais, incluindo restaures, bares e discotecas e locais de culto religioso, proibiram a circulação de transportes urbanos e interurbanos e limitaram a circulação de pessoas ao período entre as 07:00 e as 14:00 horas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.

