Covid-19: Governo constrói hospital de campanha para mil camas na ZEE

Um hospital de campanha para o tratamento da Covid-19, em construção na Económica Especial Luanda/Bengo entra em funcionamento nos próximos 15 dias, anunciou hoje (sexta-feira) o coordenador geral da Comissão Multisectorial para Prevenção e Combate à Covid-19, Pedro Sebastião, durante as obras.

A infra-estrutura, cujas obras iniciadas há uma semana e executadas a 70 por cento, terá duas naves, terá os serviços de cuidados intensivos, intermédio e internamento geral e terá capacidade para mil camas.

Por sua vez, a ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, que integrou também equipa da comissão, afirmou ser um grande ganho para a assistência da Covid-19, com a entrada em funcionamento desta unidade hospitalar especial na capital do país.

Por outro lado, referiu que o hospital da Barra do Kwanza tem 70 camas e nos próximos dias entrará em funcionamento uma nova instalação, localizada por trás do Hospital Psiquiátrico, com uma capacidade instalada para atender 100 pacientes.

Antes da deslocação à ZEE, a Comissão Multisectorial para Prevenção e Combate à Covid-19 visitou as instalações do Instituto Superior de Guerra, em Viana, para avaliar o seu estado de prontidão, caso haja necessidade para eventual uso neste processo.

Desde o surgimento da pandemia no Mundo, Angola já registou 27 casos positivos, todos importados por cidadãos que estiveram em países com contaminação comunitária.

De acordo dados oficiais, sete cidadãos angolanos já recuperaram da doença e dois morreram, estando o país com 18 casos activos, todos em Luanda.