Archer Mangueira exige maior rigor na execução do PIIM

O governador do Namibe, Archer Mangueira, recomendou hoje (sexta-feira), no município agro-pecuário da Bibala, aos técnicos das administrações e fiscais a pautarem pelo rigor na contratação de empresas, de forma a garantirem uma boa execução nas obras do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Falando no acto de consignação do lançamento das obras do PIIM, informou que foram contemplados, na referida localidade, 11 projectos, sendo que seis começaram a ser executados hoje e os demais aguardam pela fase de cumprimento de contratação pública.

Archer Mangueira apelou aos empreiteiros, fiscais e administrações municipais, a respeitarem as regras estipuladas nos contratos, cumprindo com os prazos contratuais e a executarem obras com qualidade e que possam beneficiar as gerações futuras.

Os 11 projectos para o município da Bibala estão avaliados em 610.335.085,93 Kwanzas, tendo sido já cabimentados, para os seis projectos, 91.538.263,39 Kwanzas.

Dos projectos que estão a ser erguidos constam a construção e apetrechamento de duas escolas de sete salas cada e centros e postos de saúde, que serão construídos nas comunas da Lola, Caitou e Kapangombe.

O município da Bibala dista 234 quilómetros a norte da capital da província do Namibe e possui mais de cinquenta mil habitantes, na sua maioria camponeses e criadores de animais.

