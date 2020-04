UNITA acusa TV Zimbo de violar princípio ético e deontológicos

A UNITA acusa a estação televisiva privada angolana “TV Zimbo” de violar princípio éticos e deontológicos, na sequência da divulgação, há dias, no noticiário principal, de uma matéria sobre uma acusação do conselheiro da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA) Carlos Alberto contra o presidente daquele partido.

O jornalista acusa, Adalberto Costa Júnior, de estar a receber, de forma fraudulenta, desde 2003, da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas.

O jornalista acusa o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, de estar a receber, de forma fraudulenta, desde 2003, da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas (CSSFAA), salários de general na reserva, quando, na opinião daquele, o actual presidente da UNITA nunca foi militar, muito menos graduado a tal patente pelo líder fundador do partido, Jonas Savimbi.

Para o conselheiro da ERCA, Adalberto Costa Júnior prejudica os militares do seu partido que estiveram, efectivamente, nas matas, mas que, hoje, se encontram fora da CSSFAA. “A UNITA tem vários exemplos de militares que combateram ao lado de Savimbi, que deram a sua vida pelo líder e que hoje não são generais nem ganham um tostão pelo que fizeram”, frisou Carlos Alberto que desafia Adalberto Costa Júnior a apresentar um documento que comprove que é brigadeiro.

No entender do maior partido da oposição, ao fazer passar esta matéria, a TV Zimbo ignorou “referentes éticos e deontológicos”, acrescentando que tal prática é peculiar na televisão com a sede em Talatona, sobretudo em períodos de campanha eleitoral. Através de uma nota, o Secretariado da Comunicação e Marketing da UNITA, esclarece que Adalberto Costa Júnior foi patenteado ao grau de brigadeiro das FALA (extintas forças militares do partido), tal como aconteceu com outros militantes da missão externa.

Para UNITA, a intensa agenda abraçada pelo seu presidente, com destaque para o diálogo com as comunidades e com as mais variadas instituições em diferentes províncias do país, perturbam o regime e as suas lideranças que “se mostram incapazes de trazer soluções eficazes aos múltiplos problemas que afectam o país”.



Trata-se da segunda acusação contra Adalberto Costa Júnior em pouco tempo. Na semana passada, Norberto Garcia, director do Gabinete de Acção Psicológica e Informação da Casa de Segurança do Presidente, disse que o presidente da UNITA recebia salários como deputado sem se fazer presente na Assembleia Nacional. Adalberto Costa Júnior garantiu que as suas ausências foram justificadas.

Fonte: Jornal de Angola