Segundo laboratório entra hoje em funcionamento

O país conta, a partir de hoje, quinta-feira (30), com o aumento da sua capacidade de testagem da covid-19, fruto da entrada em funcionamento do segundo Laboratório de Biologia Molecular, instalado no Instituto Nacional de Luta contra a Sida, em Luanda.

Actualmente, são processadas 91 amostras laboratoriais por dia, capacidade que aumentará para 371 testes/dia.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, o novo laboratório tem a capacidade de processar 280 amostras diariamente, contra as 91 do actual laboratório de Biologia Molecular Nacional.

O dirigente, que falava na habitual conferência de imprensa de actualização de dados da covid-19, assegurou que essa capacidade de testagem poderá ainda ser aumentada nos próximos dias, com a entrada em funcionamento do Laboratório do Hospital Militar em Luanda, que tem a mesma capacidade de testagem (280 amostras/dia).

Avançou que, com a entrada em funcionamento desses laboratórios, o país vai aumentar a capacidade de resposta laboratorial para o início da testagem aleatória em massa nas comunidades.

“Com essa capacidade laboratorial, vamos começar a testar, aleatoriamente, os vizinhos dos viajantes e dos 27 casos positivos que o país regista, para aferir a situação epidemiológica das comunidades”, afirmou.

Na ocasião, referiu ainda que nesta quarta-feira foram colhidas mais de 200 amostras de cidadãos suspeitos que chegaram no voo do dia 17 de Março último, provenientes de Lisboa, Portugal.

As respectivas colheitas foram feitas no Hospital Américo Boa Vida e na Escola Nacional de Saúde Pública, uma acção que vai continuar até ao dia 2 de Maio.

Apelou, por outro lado, a população a continuar a denunciar, através do terminal 111, os cidadãos suspeitos da covid-19 e violadores da quarentena domiciliar.