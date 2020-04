Polícia denuncia incumprimento de juiz e ex-ministro

O porta voz do ministério do Interior lamentou o incumprimento das regras do estado de emergência por parte de altas individualidades, incluindo um ex-ministro de Estado e um juiz, avisando que a lei é igual para todos.

No balanço habitual sobre a situação epidemiológica da covid-19 e o estado de emergência, Waldemar José disse que se continuou a registar, nas últimas 24 horas, um elevado fluxo de movimento de cidadãos, lembrando que a cerca sanitária foi levantada a nível provincial, mas para questões comerciais, “não para lazer, nem para visitar a família”.

Criticou também “aqueles que devem servir de exemplo à sociedade” e não o fazem e avisou que a polícia vai passar a disponibilizar a identificação dos cidadãos incumpridores.

Fonte: Lusa