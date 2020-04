Governo subscreve cerca de 80 milhões de dólares em ações do Banco Africano de Desenvolvimento

O governo angolano aprovou a subscrição de 98.867 ações do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) no valor aproximado de 80 milhões de dólares (74 milhões de euros) no âmbito do sétimo aumento do capital social da instituição financeira.

Segundo o despacho presidencial que aprova a decisão, a subscrição das ações enquadra-se no âmbito da consolidação das relações com as instituições financeiras internacionais, aumento da influência e poder de voto, bem como facilidades de acesso aos financiamentos e assistência técnica.

O pagamento, no valor de 79.633.152 dólares (73.211.412 euros), será dividido em oito prestações, ficando os atos e procedimentos necessários a cargo do titular do departamento ministerial responsável pelas Finanças Públicas.

Fonte: Lusa