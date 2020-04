Camião com dezenas de corpos encontrado em Nova Iorque

As autoridades norte-americanas descobriram um camião parqueado na rua com dezenas de cadáveres depois de transeuntes terem reclamado do cheiro.

Segundo fontes locais, uma agência funerária que tinha o seu frigorífíco estragado, decidiu alugar um camião frigorifico para armazenar mais 60 corpos.

Segundo uma testemunha citada pelo ‘New York Times’, os corpos estavam todos amontoados uns por cima do outro.

Não está claro se os corpos são de vítimas do coronavírus. Mas autoridades e funerárias têm lutado para lidar com o grande número de mortos em Nova York, o estado mais afetado dos EUA.

Mais de 18.000 pessoas morreram somente na cidade de Nova York, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. No geral, os EUA têm mais de um milhão de casos confirmados de coronavírus, mais do que qualquer outro país.