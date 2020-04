Cabo Verde atualiza total de casos para 121 e quatro recuperados

As autoridades de saúde de Cabo Verde atualizaram hoje o número de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus para 121, depois da revisão dos dados, passando também a registar quatro doentes recuperados da doença.

“Hoje foi feita uma revisão dos casos confirmados de covid-19 que dispomos até ao momento, no sentido de zelar pela qualidade e transparência a ser transmitida e o resultado deste exercício permitiu-nos a informação estatística”, disse o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, no ponto de situação diário sobre a doença no país.

Até ao momento, as autoridades de saúde tinham informado o diagnóstico de 116 casos, mas segundo o porta-voz do Governo, esse valor subiu para 121 após essa revisão.

A ilha de São Vicente, que tinha até agora registado um único caso — uma cidadã chinesa — passou a contar com três, segundo a mesma fonte, já que dois membros da família desenvolveram anticorpos e nunca tiveram sintomas, tendo passado a ser considerados como recuperados.

Os outros três casos são da ilha da Boa Vista, prosseguiu Jorge Barreto, indicando que no decorrer da análise verificou-se que não tinham sido contabilizados antes.

Refeitas as contas, Cabo Verde passou a registar 121 casos acumulados de covid-19, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (62), Boa Vista (56) e São Vicente (03).

Já os casos de doentes recuperados passam a ser quatro, sendo dois em São Vicente, um na Praia e outro na Boa Vista.

Um destes casos, um turista inglês de 62 anos — o primeiro diagnosticado com a doença no país – acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outros dois doentes viajaram para seus países, totalizando 114 casos ativos no arquipélago.

“Temos estado a recolher informação e em algum momento nós temos que parar e fazer uma análise mais fina da informação que temos estado a recolher”, explicou Jorge Barreto.

Ainda na conferência de imprensa, o diretor informou que o país regista um total de 275 amostras pendentes, a maioria na cidade da Praia (128), e tem 457 pessoas em quarentena, a maioria também na Praia (313), onde a transmissão da doença já é comunitária.

Por sua vez, a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, avançou que o Laboratório de Virologia já realizou até agora um total de 1.911 testes, não só para casos suspeitos e confirmados, mas também para controlo de qualidade e retestagem das amostras.

As três ilhas com casos positivos estão em estado de emergência pelo menos até às 24:00 de 02 de maio, e o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, vai anunciar na sexta-feira, numa mensagem ao país, se vai prolongar, ou não, o estado de emergência nas três ilhas com casos de covid-19.

As restantes seis ilhas habitadas, sem casos de covid-19, já saíram do segundo período de estado de emergência ao final do dia 26 de abril, terminando o dever geral de confinamento da população e o encerramento das empresas, embora mantendo várias restrições.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Angop