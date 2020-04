São Tomé e Príncipe com mais três casos sobe para 14 infetados

São Tomé e Príncipe registou, nas últimas 24 horas, mais três casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total para 14, dos quais 10 estão internados, disse hoje a diretora dos Cuidados de Saúde são-tomense.

“De ontem para hoje rastreámos cinco sintomáticos respiratórios, cujo [resultado de] três deram positivos”, afirmou Feliciana Pontes.

Com estes três novos pacientes, eleva-se para 14 o total de casos acumulados do novo coronavírus em São Tomé e Príncipe, quatro dos quais estão curados.

A diretora dos Cuidados de Saúde, que fazia a atualização do boletim diário do novo coronavírus no país, garantiu que na quinta-feira serão enviados dezenas de colheitas para o Gana.

“Temos uma equipa a proceder à colheita de amostras para serem enviadas esta quinta-feira para um laboratório no Gana”, adiantou Feliciana Pontes.

“Vamos fazer colheitas a todos os sintomáticos respiratórios, a todos que estão no isolamento, os seus contactos, alguns profissionais de saúde e algumas pessoas que a vigilância epidemiológica acha que devem ser submetidas a este tipo de testes”, explicou a médica.

O ministro da Saúde, Edgar Neves, lamentou que “muita gente ainda não acredita que esta doença está instalada” no país.

Feliciana Pontes, garantiu, contudo, que “a doença ainda não chegou à ilha do Príncipe”.

O Governo quer o contributo das igrejas na sensibilização da população, visando travar o avanço do novo coronavírus no país.

O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, recebeu hoje, em audiências separadas, os representantes das igrejas católica, evangélica, assembleia de Deus e da igreja adventista do sétimo dia.

Todos reafirmaram o compromisso na luta contra a pandemia.

Entretanto, o secretário de Estado do Comércio anunciou hoje que o Governo vai distribuir, dentro de uma semana, 60 mil máscaras de proteção às populações, no âmbito do esforço contra a propagação da covid-19.

As máscaras estão a ser fabricadas por dezenas de costureiros e vão custar ao Estado cerca de seis mil euros.

O Conselho de Ministros decidiu, na semana passada, obrigar os cidadãos a usarem máscara, comparticipando nos custos por considerar que muitos cidadãos “não dispõe de recursos para comprar uma máscara”, principalmente os “de baixa renda”.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 860 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa