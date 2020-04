População rejeita vacina contra sarampo em Malanje

Grande parte dos moradores dos bairros periféricos da cidade de Malanje, com realce para Carreira de Tiro e Voanvola, mostraram resistência à campanha de vacinação contra o sarampo e vitamina A, promovida de 23 a 27 deste mês.

A informação foi dada hoje (quarta-feira) à Angop pelo supervisor provincial do Programa Alargado de Vacinação (PAV), Frederico Muatshimbau, realçando que muitos cidadãos rejeitaram a vacina porque suspeitavam que se trava de testes de Coronavírus.

Referiu que a população alegou ter conhecimento, a partir das redes sociais, que as novas vacinas contra a Covid-19 seriam testadas em países africanos, daí que presumiam tratar-se destas.

De acordo com o responsável, a par disso, muitas familias apresentaram cartões de vacinação contra o sarampo das edições passadas, defendendo que os seus filhos estão imunizados, não precisando, por isso, de nova vacina.

Frederico Muatshimbau disse que para contrapor a situação será estabelecido contacto com a Administração Municipal de Malanje, no sentido desta orientar as autoridades tradicionais para sensibilizarem e esclarecerem a população sobre a importância e necessidade de vacinação contra o sarampo, numa próxima campanha.

Trata-se de uma campanha de bloqueio que previa imunizar contra o sarampo e com vitamina A, 33 mil e 986 crianças dos seis meses aos cinco anos de idade, dos bairros Carreira de Tiro, Voanvola, Kizanga, Vila Matilde e Campo de Aviação, bem como das comunas de Ngola Luije e Cambaxe e da localidade de Kibinda.

Fruto da resistência da população, a campanha atingiu apenas 10 mil e 385 crianças.

A campanha visou controlar e travar um possível surto da doença no município de Malanje, devido ao registo de 241 casos no primeiro trimestre deste ano, nos hospitais provincial materno infantil e municipal de Malanje.

O sarampo é uma doença febril eruptiva e infecciosa, manifestada por sinais vermelhos na pele da pessoa, cuja prevenção passa por vacinação. A sua transmissão é causada pelo Measles Morbillivirus (vírus da doença), através de tosse, espirro e outras secreções.

Fonte: Angop