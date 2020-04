Morre Irrfan Khan (53), ator do filme “Quem quer ser milionário”

O ator de Bollywood Irrfan Khan (53), conhecido internacionalmente por seus papéis em “Life Of Pi” e “Slumdog Millionaire”, morreu nesta quarta-feira, confirmaram seus representantes.

Khan ficou famoso por seus papéis nos filmes TheWarrior (2001), Maqbool (2003), Haasil (2004), The Namesake (2006), A Mighty Heart (2007), Slumdog Millionaire (2008), Billu (2009), New York (2009) e New York, I Love You (2009).

Participou em três filmes de grande sucesso, sendo eles The Amazing Spider-Man e Life of Pi, em 2012, e Jurassic World, em 2015.

Em março de 2018 revelou estar em tratamento médico devido a um cancro no cólon, que acabou por ser fatal.

Khan deixa para trás uma esposa e dois filhos.