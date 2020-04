Ministério da Saúde reconhece erro “são inerentes ao precesso”

O secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda, reconheceu hoje, publicamente, o erro do Ministério da Saúde na gestão do caso do jovem em quarentena no Hospital da Barra do Kwanza, dizendo que “esse tipo de erros são inerentes ao processo”.

“Compreendo que depois de muito tempo em isolamento qualquer pessoas pode frustrar-se”, disse Franco Mufinda.

Trata-se de um cidadão nacional que chegou ao país no dia 17 de março e que desde o dia 3 de março está em quarentena institucional, primeiro no Calumbo 1, agora no Hospital da Barra do Kwanza.

No vídeo, o qual também tivemos acesso, o cidadão nacional, que se diz chamar Alegria, diz ter feito 4 testes, todos negativos, ainda assim continua em quarentena há mais de 25 dias.

Alegria acusa o Ministério da Saúde de estar a “fazer batota” na gestão dos casos em quarentena, dando a entender que não compreende o porqu´ê que continua em quarentena quando todos os testes a que foi submetido deram negativo.

No decorrer do vídeo Alegria faz quatro séries de flexões para demonstrar o seu estado de saúde, dizendo que uma pessoa infetada não conseguiria fazer isso.

Alegria diz também no vídeo que lhe querem matar mas, que não vai morrer sozinho, “eu vou levar muitos comigo”, disse.

Quanto ao estado epidemiológico do país sobre a covid-19, Franco Mufinda, fez saber que nas últimas 24 horas não houve alteração. O país mantém os 27 casos positivos dos quais 18 são casos activos, 7 recuperados e 2 mortes.

O governante avançou, que até ao momento foram recolhidas 2597 amostras dos quais 27 deram positivo, 2088 deram negativo e 483 estão em processamento.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.