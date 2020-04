Laboratório de Benguela inicia testagem

O Laboratório Regional de Virologia Molecular de Benguela começa, nos próximos dias, a testar casos suspeitos da covid-19, anunciou, nesta terça-feira, em Luanda, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

A província de Benguela possui, desde Janeiro último, um laboratório regional de virologia molecular, com capacidade para analisar 42 amostras por dia.

Ao falar em conferência de imprensa de actualização da situação epidemiológica da covid-19, informou que neste momento estão a ser capacitados técnicos para manusear os equipamentos.

“Estamos a capacitar técnicos do Laboratório de Biologia Molecular no município de Benguela”, reafirmou, sem entrar em mais detalhes.

Até ao momento apenas a província de Luanda efecua testagem dos casos suspeitos da covid-19, por via do Laboratório Nacional de Biologia Molecular, com uma capacidade de 90 amostras diária.

Domingo último a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, anunciou que o país vai aumentar a capacidade de testagem laboratorial de casos suspeitos de covid-19 de 90 para 400 análises/dia.

A dirigente disse que o aumento das análises de amostras com testes do tipo RTPCR acontece fruto da criação de mais espaços para o efeito no Instituto Nacional de Luta Contra a Sida (INLS) e no Hospital Militar Principal, além do Laboratório de Biologia Molecular Nacional.

Em termo da situação epidemiológica, o país totaliza 27 casos positivos, sete recuperados e duas mortes. No total estão 18 activos e estáveis clinicamente.

Fonte: Angop