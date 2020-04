Guiné Equatorial com mais de 300 casos confirmados

O número de infeções pelo novo coronavírus subiu para mais de 300 na Guiné Equatorial, que se mantém como o país da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) com mais casos confirmados da doença.

De acordo com a mais recente atualização dos dados feita pelas autoridades de Malabo, o número total de casos confirmados da doença no país é de 315, mais 57 do que na anterior atualização.

Os 57 novos casos foram confirmados depois de conhecidos os resultados de análises realizadas, entre 24 a 26 de abril, no laboratório de Baney, sendo que 35 dos novos doentes se concentram na capital Malabo, localizada na ilha de Bioko, e 22 em Bata, segunda maior cidade, na parte continental do país.

