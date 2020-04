PN apreende mais de 30 sacos de liamba com destino a Luanda

Trinta e cinco sacos de estupefaciente, vulgo liamba, com destino à capital do país (Luanda) foram apreendidos na madrugada desta terça-feira, no município do Nzeto, província do Zaire, pela Polícia Nacional.

A apreensão deste produto resulta de uma micro-operação conjunta entre efectivos da Polícia Nacional e Serviço de Investigação Criminal (SIC), informa a corporação em nota enviada hoje, à Angop, em Mbanza Kongo.

Acrescenta que na sequência dessa operação policial foram detidos dois cidadãos, presumíveis autores, que serão presentes ao Ministério Público nos próximos dias.

O produto, segundo ainda o comunicado, foi encontrado embalado nas imediações da fazenda Gira Sol (Nzeto) pronto para ser escoado para a capital do país onde presumivelmente seria comercializado.

Situado a 230 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo, o município do Nzeto partilha fronteira com a localidade do Ambriz, província do Bengo.

Fonte: Angop